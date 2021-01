Assalto al congresso, Sergio Romano: "Sintomi del declino americano" (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Francamente non sono troppo sorpreso da quel che sta accadendo negli Stati Uniti”. Parola di Sergio Romano, diplomatico e storico, a proposito dell’Assalto al congresso americano da parte di un gruppo di sostenitori del presidente uscente, Donald Trump. Ambasciatore Romano, hanno assaltato il cuore della democrazia americana. Quando Trump fu eletto quattro anni fa fui meravigliato da come una parte della società americana lo trattava, anche solo per il suo linguaggio e le sue dichiarazioni. Conoscevo un paese che aveva sempre accettato il nuovo presidente con grande disciplina e grande correttezza. Mentre in quel momento mi pareva di leggere cose del tutto inimmaginabili in altre circostanze. Tanto che parlai di guerra civile. Ma poi un po’ me ne ero anche pentito “Gli Stati Uniti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Francamente non sono troppo sorpreso da quel che sta accadendo negli Stati Uniti”. Parola di, diplomatico e storico, a proposito dell’alda parte di un gruppo di sostenitori del presidente uscente, Donald Trump. Ambasciatore, hanno assaltato il cuore della democrazia americana. Quando Trump fu eletto quattro anni fa fui meravigliato da come una parte della società americana lo trattava, anche solo per il suo linguaggio e le sue dichiarazioni. Conoscevo un paese che aveva sempre accettato il nuovo presidente con grande disciplina e grande correttezza. Mentre in quel momento mi pareva di leggere cose del tutto inimmaginabili in altre circostanze. Tanto che parlai di guerra civile. Ma poi un po’ me ne ero anche pentito “Gli Stati Uniti ...

corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - SkyTG24 : Trump bloccato dai social. Stop da Twitter, Facebook e Instagram dopo assalto al Congresso - HuffPostItalia : Assalto alla democrazia, America nel caos - ottovanz : RT @PaoloGentiloni: Dopo l’assalto di ieri #Congresso ha certificato elezione @JoeBiden che ha vinto con 7 milioni di distacco e 306 grandi… - Lapomacho : Per chi ancora non avesse capito come mai la polizia non sia intervenuta... Assalto al Congresso Usa, nel Campidog… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto congresso Assalto al congresso statunitense - David A. Graham Internazionale Usa: Casellati, assalto a congresso fatto gravissimo

ROMA, 07 GEN - "L'assalto al Congresso Usa è un fatto gravissimo e inaccettabile. Nulla può giustificare gli atti di violenza che si sono verificati a Washington. La democrazia non si tocca. Gli Stati ...

Donald Trump, un pericolo per la democrazia

Il presidente degli Stati Uniti ha usato parole eversive che hanno istigato la folla ad assalire la sede del Congresso. In 4 anni di presidenza ha sempre parlato solo a una parte dell'America. La cond ...

ROMA, 07 GEN - "L'assalto al Congresso Usa è un fatto gravissimo e inaccettabile. Nulla può giustificare gli atti di violenza che si sono verificati a Washington. La democrazia non si tocca. Gli Stati ...Il presidente degli Stati Uniti ha usato parole eversive che hanno istigato la folla ad assalire la sede del Congresso. In 4 anni di presidenza ha sempre parlato solo a una parte dell'America. La cond ...