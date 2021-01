Assalto al Congresso | 4 morti Chiesta la rimozione di Trump

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo i disordini di ieri e l’alda parte dei supporters di, il bilancio è di 4, più numerosi feriti. La polizia ha confermato che sono stati rinvenuti ordigni esplosivi davanti al quartier generale. È stato anche individuato un veicolo vicino al, all’interno del quale vi era un fucile e delle molotov. Sono ben 52 le persone arrestate, ed è stato rinvenuto un ordigno esplosivo nel Quartier Generale, fortunatamente inesploso. Nel frattempo il Washington Post chiede laimmediata di Donald: “Ha causato una rivolta. Non è adatto a rimanere in carica altri 14 giorni“. Mike Pence condanna assai duramente quanto accaduto ieri: “Non avete vinto, la violenza non vince mai”. Mentre il leader dei repubblicani in ...