Assalto a Congresso Usa | Biden | “Un’insurrezione | Trump vada in tv” Il video

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 gennaio 2021)Usa,: “in tv” Roma, 7 gen. (askanews) – Questo è un attacco senza precedenti alla democrazia ha denunciato il presidente eletto Joeparlando mentre era ancora in corso la Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donala Washington. “Questa non è una protesta, è”, ha detto, “diversa da qualsiasi cosa vista prima nei tempi moderni. Unalla cittadella della libertà, il Campidoglio”, invitando poia chiedere pubblicamente la fine dell assedio. “Invito il presidentead andare ora sulla televisione nazionale per adempiere al suo giuramento e ...