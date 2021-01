Assalto a Capitol Hill, gli ex presidenti Obama, Bush e Clinton sconvolti per le violenze: “Come la Repubblica delle banane” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un momento di “di grande disonore e vergogna per la nostra nazione”, una scena “disgustosa” e ” sconvolgente”. Sono queste le parole di tre ex presidenti americani, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, che hanno commentato l’Assalto al Campidoglio del 6 gennaio da parte dei sostenitori di Donald Trump. L’ex presidente Usa George W. Bush ha dichiarato che lui e sua moglie Laura sono disgustati e affranti per il caos scoppiato a Washington e hanno assistito con “incredulità e sgomento” allo svolgersi degli eventi. L’Assalto a Capitol Hill e l’interruzione di un incontro stabilito dalla costituzione per affermare la vittoria del democratico Joe Biden è stato “intrapreso da persone le cui passioni sono state infiammate da falsità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un momento di “di grande disonore e vergogna per la nostra nazione”, una scena “disgustosa” e ” sconvolgente”. Sono queste le parole di tre examericani, Barack, George W.e Bill, che hanno commentato l’al Campidoglio del 6 gennaio da parte dei sostenitori di Donald Trump. L’ex presidente Usa George W.ha dichiarato che lui e sua moglie Laura sono disgustati e affranti per il caos scoppiato a Washington e hanno assistito con “incredulità e sgomento” allo svolgersi degli eventi. L’e l’interruzione di un incontro stabilito dalla costituzione per affermare la vittoria del democratico Joe Biden è stato “intrapreso da persone le cui passioni sono state infiammate da falsità ...

