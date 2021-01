Assalto a Capitol Hill: chi era Ashli Babbitt, la veterana militare e fan di Trump e QAnon uccisa al Congresso (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era entrata anche lei a Capitol Hill, nella notte dell’Assalto al Congresso che rimarrà nella storia americana. Aveva seguito il gruppo di sostenitori di Trump che si stava accanendo a sassate contro una porta del Parlamento. Poi lo sparo di un agente, che ha colpito soltanto lei, disarmata (video sotto). È morta poco dopo in un ospedale della capitale. Ashli Babbitt, 35 anni, è tra le quattro vittime della rivolta di Washington. veterana dell’Air Force, dove era rimasta 14 anni, e sostenitrice delle teorie complottiste di QAnon – secondo cui i democratici fanno parte di una setta satanica di pedofili contro cui combatte Donald Trump -, Babbitt era andata a Washington da San Diego, Florida, dove viveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era entrata anche lei a, nella notte dell’alche rimarrà nella storia americana. Aveva seguito il gruppo di sostenitori diche si stava accanendo a sassate contro una porta del Parlamento. Poi lo sparo di un agente, che ha colpito soltanto lei, disarmata (video sotto). È morta poco dopo in un ospedale della capitale., 35 anni, è tra le quattro vittime della rivolta di Washington.dell’Air Force, dove era rimasta 14 anni, e sostenitrice delle teorie complottiste di– secondo cui i democratici fanno parte di una setta satanica di pedofili contro cui combatte Donald-,era andata a Washington da San Diego, Florida, dove viveva ...

