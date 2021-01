Assalto a Capitol Hill: 4 morti e 52 arrestati. Anche Pence scarica Trump: “La violenza non vince mai”. E il Congresso proclama Biden (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quattro morti, 13 feriti e 52 arresti. Sono questi i numeri – ancora provvisori – di una delle giornate più difficili per la storia della democrazia americana, con i sostenitori di Donald Trump che hanno invaso Washington e assaltato Capitol Hill mentre deputati e senatori erano riuniti per ratificare la vittoria del democratico Joe Biden, prossimo presidente degli Usa. Il Congresso americano è stato trasformato in un campo di battaglia, con i parlamentari costretti a fuggire indossando maschere anti-gas e la polizia armi in pugno contro i manifestanti che sono riusciti ad entrare fino all’emiciclo e hanno invaso Anche alcuni uffici, compreso quello della speaker Nancy Pelosi. Il capo della polizia di Washington, Robert Contee, nel corso di una conferenza stampa, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quattro, 13 feriti e 52 arresti. Sono questi i numeri – ancora provvisori – di una delle giornate più difficili per la storia della democrazia americana, con i sostenitori di Donaldche hanno invaso Washington e assaltatomentre deputati e senatori erano riuniti per ratificare la vittoria del democratico Joe, prossimo presidente degli Usa. Ilamericano è stato trasformato in un campo di battaglia, con i parlamentari costretti a fuggire indossando maschere anti-gas e la polizia armi in pugno contro i manifestanti che sono riusciti ad entrare fino all’emiciclo e hanno invasoalcuni uffici, compreso quello della speaker Nancy Pelosi. Il capo della polizia di Washington, Robert Contee, nel corso di una conferenza stampa, ha ...

