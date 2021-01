Assalto a Capitol Hill: 4 morti, 52 arresti. Anche Pence scarica Trump: “Violenza non vince mai”. Ora Congresso di nuovo riunito (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quattro morti, 13 feriti e 52 arresti. Sono questi i numeri – ancora provvisori – che riassumono quanto avvenuto mercoledì 6 gennaio a Washington, quando un gruppo di sostenitori di Donald Trump ha assaltato Capitol Hill. Un attacco alla democrazia senza precedenti nella storia, che ha trasformato il Congresso americano in un campo di battaglia nel giorno in cui avrebbe dovuto ratificare la vittoria del democratico Joe Biden alla Casa Bianca. Il capo della polizia di Washington, Robert Contee, nel corso di una conferenza stampa, ha fatto sapere che dei 52 arrestati 4 lo sono stati per possesso di pistole, uno per possesso di arma proibita, 47 per violazione del coprifuoco e ingresso illegale al Congresso. Dopo una sospensione durata alcune ore, è poi ripresa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quattro, 13 feriti e 52. Sono questi i numeri – ancora provvisori – che riassumono quanto avvenuto mercoledì 6 gennaio a Washington, quando un gruppo di sostenitori di Donaldha assaltato. Un attacco alla democrazia senza precedenti nella storia, che ha trasformato ilamericano in un campo di battaglia nel giorno in cui avrebbe dovuto ratificare la vittoria del democratico Joe Biden alla Casa Bianca. Il capo della polizia di Washington, Robert Contee, nel corso di una conferenza stampa, ha fatto sapere che dei 52 arrestati 4 lo sono stati per possesso di pistole, uno per possesso di arma proibita, 47 per violazione del coprifuoco e ingresso illegale al. Dopo una sospensione durata alcune ore, è poi ripresa la ...

marcobardazzi : È arrivata una rivendicazione per l'assalto al Capitol - TNannicini : In 245 anni la grande democrazia americana ???? ha visto momenti bui: guerra civile, presidenti uccisi, terrorismo, r… - Agenzia_Ansa : Assalto a #CapitolHill, prima e ultima volta nel 1814 quando le truppe britanniche lo diedero alle fiamme per rappr… - ilriformista : Assalto a #CapitalHill, 4 i morti e 52 arresti: Ipotesi di rimozione per #Trump #Washington - Gazzettino : Assalto al Congresso Usa, i manifestanti assediano Capitol Hill -