Ascolti TV | Mercoledì 6 gennaio 2021. Speciale Soliti Ignoti domina (22.7%), crolla Fratelli Caputo (9.7%). Tg2 Post al 6%. Milan-Juve sfiora il 10%

Nella serata di ieri, Mercoledì 6 gennaio 2021, su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia – in onda dalle 20:47 alle 00:27 – ha conquistato 5.384.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 la terza puntata di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video 2.404.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 Tg2 Post – dalle 21:00 alle 23:00 – ha interessato 1.620.000 spettatori (6%). Su Italia1 Now You See Me 2 ha raccolto 1.586.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rai3 la replica de I Miserabili è seguita da 905.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 860.000 spettatori

