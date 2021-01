AS Roma lancia un torneo di Fortnite (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Roma ha deciso di lanciare il suo primo torneo di Fortnite che prenderà il nome di AS Roma Cup. L’evento di esports si terrà sabato 9 gennaio e verrà organizzato dai Mkers. Il torneo sarà giocato su ben quattro piattaforme: PS4 Xbox, PC e mobile. Sarà diviso in due fasi di qualificazione da giocarsi in contemporanea. In ciascuna di esse saranno raggruppati 100 giocatori e si giocheranno 5 partite. Coloro che si qualificheranno tra i primi 50 di ogni girone saranno ammessi alla fase finale del torneo. I finalisti saranno così 100 e se la vedranno tra di loro al meglio delle 5 partite per costruire la classifica finale. Ecco quali saranno i premi: il primo riceverà una maglia della AS Roma con tanto di firma e dedica e l’invito come ospite speciale ... Leggi su esports247 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Laha deciso dire il suo primodiche prenderà il nome di ASCup. L’evento di esports si terrà sabato 9 gennaio e verrà organizzato dai Mkers. Ilsarà giocato su ben quattro piattaforme: PS4 Xbox, PC e mobile. Sarà diviso in due fasi di qualificazione da giocarsi in contemporanea. In ciascuna di esse saranno raggruppati 100 giocatori e si giocheranno 5 partite. Coloro che si qualificheranno tra i primi 50 di ogni girone saranno ammessi alla fase finale del. I finalisti saranno così 100 e se la vedranno tra di loro al meglio delle 5 partite per costruire la classifica finale. Ecco quali saranno i premi: il primo riceverà una maglia della AScon tanto di firma e dedica e l’invito come ospite speciale ...

esports247_it : AS Roma lancia un torneo di Fortnite - compgirodivite : Villa Medici a Roma lancia il nuovo programma di residenze per artisti e studiosi - by88_ironmaiden : UN RADIALE FA VERSO DOVE LA FRECIA UN CONTORNO FA FIN DOVE LA FRECIA ROMA NE LANCIA DAL ARCO VIRTUALE - luca_ercolani : RT @eSportsMag_it: La @ASRomaEsports lancia il suo primo torneo di #Fortnite, in palio maglie autografate con dedica e non solo. https://t.… - eSportsMag_it : La @ASRomaEsports lancia il suo primo torneo di #Fortnite, in palio maglie autografate con dedica e non solo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lancia La Roma lancia il suo primo torneo di Fortnite eSportsMag Raggi, «Finalmente un impegno vero in Parlamento per maggiori poteri alla Capitale»

Dopo l’approvazione degli ordini del giorno (Fratelli d’Italia ha lanciato la campagna): «Chiedo uno status - ha spiegato a InRadionews- per non dipendere da altri soggetti, semplificare la burocrazia ...

L’offerta culturale resiste alla pandemia: ecco le pillole d’arte che ci salveranno dalla prigione del presente

ROMA - Sono diverse le iniziative legate al mondo della cultura che sono state lanciate durante il periodo della pandemia, una situazione che ha prodotto ...

Dopo l’approvazione degli ordini del giorno (Fratelli d’Italia ha lanciato la campagna): «Chiedo uno status - ha spiegato a InRadionews- per non dipendere da altri soggetti, semplificare la burocrazia ...ROMA - Sono diverse le iniziative legate al mondo della cultura che sono state lanciate durante il periodo della pandemia, una situazione che ha prodotto ...