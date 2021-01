Arisa in versione casa dolce casa: sempre più bella! – FOTO (Di venerdì 8 gennaio 2021) La famosa cantante dalle straordinarie doti canore pubblica su Instagram una FOTO in una posizione molto particolare: ecco quale! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@Arisamusic) La posa della cantante consiste nello stare seduta sul divano con le gambe alzate e unite, tenute strette a sé dalle braccia che L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 8 gennaio 2021) La famosa cantante dalle straordinarie doti canore pubblica su Instagram unain una posizione molto particolare: ecco quale! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@music) La posa della cantante consiste nello stare seduta sul divano con le gambe alzate e unite, tenute strette a sé dalle braccia che L'articolo proviene da YesLife.it.

_davide_ci : stupenda Dua Lipa in versione Arisa - StefaniaCarini : RT @Daxest: francamente trovo BOP totale ti prego @ARISA_OFFICIAL fanne una versione - Daxest : francamente trovo BOP totale ti prego @ARISA_OFFICIAL fanne una versione - DionisiaBigazzi : Buon Anno Nuovo ..Certo..... certa nostra TV nostrana con Gianni Morandi ( non me ne voglia,il 31 preferirei altri… - folkenobi : Arisa sta facendo il cosplay di Diletta Leotta quando a Sanremo ha cantato Ciuri Ciuri versione rap? -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa versione Arisa in versione casa dolce casa: sempre più bella! – FOTO Yeslife Amici 2021, ennesima bugia di Arianna: Raffaele e Kika sotto shock!

Amici 20 21: Rudy propone una sfida contro gli allievi Kika, Raffaele e Arianna,e quest'ultima dice l'ennesima bugia ad Arisa per ...

Arisa torna ad Amici 2021 con un nuovo look

La sua voce è da sempre inconfondibile, unica e straordinaria, ma se quella non muta, lo stesso non si può dire dei look: Arisa ama cambiare e negli anni ha abituato il suo pubblico a vederla in versi ...

Amici 20 21: Rudy propone una sfida contro gli allievi Kika, Raffaele e Arianna,e quest'ultima dice l'ennesima bugia ad Arisa per ...La sua voce è da sempre inconfondibile, unica e straordinaria, ma se quella non muta, lo stesso non si può dire dei look: Arisa ama cambiare e negli anni ha abituato il suo pubblico a vederla in versi ...