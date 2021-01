Ariadna Romero, ecco come Pierpaolo Pretelli le ha detto “è finita”: fan sconvolti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ariadna Romero è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 5. L’ex velino, dopo aver archiviato il suo flirt con Elisabetta Gregoraci, è stato folgorato dalla bella Giulia Salemi. Ormai i “Pralemi” sono la nuova coppia del momento. Dal suo ingresso nella casa Pierpaolo è stato visto come un moderno principe azzurro. Le cose però sono cambiate dopo la lunga intervista della sua ex Ariadna Romero a “Casa Chi”. La modella si è lasciata andare e per la prima volta ha raccontato tutta la verità sulla fine delle loro relazione. Con le sue parole Ariadna ha sconvolto i fan: Pierpaolo non è proprio “l’uomo perfetto” in cui tutte le telespettatrici del reality avevano creduto. L’ex ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021)è l’ex compagna di, protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 5. L’ex velino, dopo aver archiviato il suo flirt con Elisabetta Gregoraci, è stato folgorato dalla bella Giulia Salemi. Ormai i “Pralemi” sono la nuova coppia del momento. Dal suo ingresso nella casaè stato vistoun moderno principe azzurro. Le cose però sono cambiate dopo la lunga intervista della sua exa “Casa Chi”. La modella si è lasciata andare e per la prima volta ha raccontato tutta la verità sulla fine delle loro relazione. Con le sue paroleha sconvolto i fan:non è proprio “l’uomo perfetto” in cui tutte le telespettatrici del reality avevano creduto. L’ex ...

