Argentina, Giannina Maradona: “Non incolpate mio padre per l’aumento dei contagi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Quanto accaduto non è colpa di Maradona. Avrei preferito restare in una stanza da sola con la mia famiglia e che le persone non lo avessero incolpato per la diffusione del virus. Abbiate un po’ di rispetto per lui ora che è in paradiso e abbiate un po’ di rispetto per quelli di noi che sono ancora qui, a piangere un padre, un fratello, un nonno, un amico”. Queste le parole di Giannina Maradona, figlia del Pibe de Oro, che ha voluto replicare alle polemiche scoppiate in Argentina dopo l’aumento dei contagi di Covid-19 che molti hanno attribuito alle celebrazioni funebri per il fuoriclasse argentino in cui ci sono stati assembramenti di migliaia di persone durante la camera ardente alla Casa Rosada. “Non volevo proprio andare a Casa Rosada, ma hanno deciso che era ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Quanto accaduto non è colpa di. Avrei preferito restare in una stanza da sola con la mia famiglia e che le persone non lo avessero incolpato per la diffusione del virus. Abbiate un po’ di rispetto per lui ora che è in paradiso e abbiate un po’ di rispetto per quelli di noi che sono ancora qui, a piangere un, un fratello, un nonno, un amico”. Queste le parole di, figlia del Pibe de Oro, che ha voluto replicare alle polemiche scoppiate indopodeidi Covid-19 che molti hanno attribuito alle celebrazioni funebri per il fuoriclasse argentino in cui ci sono stati assembramenti di migliaia di persone durante la camera ardente alla Casa Rosada. “Non volevo proprio andare a Casa Rosada, ma hanno deciso che era ...

