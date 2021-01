Antonio Zequila intervista: “Messo alla porta da mamma. Con Marina è finita per sempre” (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ stato indiscutibilmente uno dei protagonisti della passata edizione del Grande Fratello Vip: così il noto attore italiano Antonio Zequila ha rilasciato per Meteoweek un’intervista in cui racconta il simpatico… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ stato indiscutibilmente uno dei protagonisti della passata edizione del Grande Fratello Vip: così il noto attore italianoha rilasciato per Meteoweek un’in cui racconta il simpatico… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

bi_idda : RT @oocgfvip4: Paola Di Benedetto e Antonella Elia commentano l’operosità improvvisa di Antonio Zequila quando finì in nomination. #gfvip… - oocgfvip4 : Paola Di Benedetto e Antonella Elia commentano l’operosità improvvisa di Antonio Zequila quando finì in nomination.… - oocgfvip4 : Antonio Zequila e la madre: “ti bacio mwah cor e mamma” - MeanGorgeous : RT @salvatrash1: Antonio Zequila e Antonia Pelucchio qualche anno fa. Feel old yet? - salvatrash1 : Antonio Zequila e Antonia Pelucchio qualche anno fa. Feel old yet? -