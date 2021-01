Antonio Zequila fuori casa, la mamma cambia la serratura (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una sorta di ultimatum per Zequila da parte della mamma che lo vuole vedere sposato “Deve sposarsi, ha 57 anni. Vorrei che trovasse una donna per il futuro”, racconta a Il Tempo la madre dell’ex gieffino vip che ha recitato in passato con Franco Zeffirelli, la signora Carmela, che ha cambiato la serratura di casa. Antonio Zequila racconta la sua versione: “Vuole che metta su famiglia. Forse ha ragione. E’ molto protettiva. Sono io adesso il genitore di mia madre e prima di mio padre, che ora non c’è più. Facciamo un contest e aiutatemi a trovare moglie”. Intanto ha dalla sua un progetto bomba che potrebbe portarlo presto di nuovo in televisione. “Sono andato via a 18 anni per cercare fortuna come attore poi quando i miei genitori sono venuti a Roma io mi sono ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una sorta di ultimatum perda parte dellache lo vuole vedere sposato “Deve sposarsi, ha 57 anni. Vorrei che trovasse una donna per il futuro”, racconta a Il Tempo la madre dell’ex gieffino vip che ha recitato in passato con Franco Zeffirelli, la signora Carmela, che hato ladiracconta la sua versione: “Vuole che metta su famiglia. Forse ha ragione. E’ molto protettiva. Sono io adesso il genitore di mia madre e prima di mio padre, che ora non c’è più. Facciamo un contest e aiutatemi a trovare moglie”. Intanto ha dalla sua un progetto bomba che potrebbe portarlo presto di nuovo in televisione. “Sono andato via a 18 anni per cercare fortuna come attore poi quando i miei genitori sono venuti a Roma io mi sono ...

