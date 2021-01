Antonio Zequila cacciato di casa dalla madre: “Ho cambiato serratura”. Il motivo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che fine ha Antonio Zequila? Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del GF Vip e aver fatto una incursione nella casa per andare a trovare Patrizia De Blanck, potrebbe tornare presto in tv. “Ho grandi progetti di lavoro per la televisione, ma non posso aggiungere altro in questo momento”, ha detto l’attore nella sua ospitata da Francesco Fredella, durante la diretta fiume di RTL102.5. Zequila, che in passato ha recitato insieme a Franco Zeffirelli, non si è sbottonato più di tanto sul suo futuro lavorativo, ma ha assicurato che non farà ritorno al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: “Non si tratta di questo perché ho già dato”. Ma da quanto lasciano trapelare alcuni esperti di tv e spettacolo sembra che ci siano davvero grandi cose all’orizzonte per Antonio Zequila. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che fine ha? Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del GF Vip e aver fatto una incursione nellaper andare a trovare Patrizia De Blanck, potrebbe tornare presto in tv. “Ho grandi progetti di lavoro per la televisione, ma non posso aggiungere altro in questo momento”, ha detto l’attore nella sua ospitata da Francesco Fredella, durante la diretta fiume di RTL102.5., che in passato ha recitato insieme a Franco Zeffirelli, non si è sbottonato più di tanto sul suo futuro lavorativo, ma ha assicurato che non farà ritorno al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: “Non si tratta di questo perché ho già dato”. Ma da quanto lasciano trapelare alcuni esperti di tv e spettacolo sembra che ci siano davvero grandi cose all’orizzonte per. (Continua ...

