Antonella Elia si scaglia contro Samantha De Grenet. Scoppia la rivolta - (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roberta Damiata Duro attacco di molti vip all'ultima esternazione di Antonella Elina che si è scagliata contro Samantha De Grenet. Per l'opinionista del Grande Fratello Vip si chiede da più parti addirittura l'espulsione dal programma Non è piaciuto affatto l’attacco di Antonella Elia a Samantha De Grenet durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip dove ricopre il ruolo di opinionista. “Sei un po’ ingrassata ultimamente, mi dispiace, dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età. Anche la nobile è andata. Io sono una del popolo. Borgatara ripulita male, ecco quello che sei. Ti strapperei quei capelli orrendi e te li strapperei ricciolo per ricciolo”. Una serie di esternazioni definite molto ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roberta Damiata Duro attacco di molti vip all'ultima esternazione diElina che si ètaDe. Per l'opinionista del Grande Fratello Vip si chiede da più parti addirittura l'espulsione dal programma Non è piaciuto affatto l’attacco diDedurante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip dove ricopre il ruolo di opinionista. “Sei un po’ ingrassata ultimamente, mi dispiace, dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età. Anche la nobile è andata. Io sono una del popolo. Borgatara ripulita male, ecco quello che sei. Ti strapperei quei capelli orrendi e te li strapperei ricciolo per ricciolo”. Una serie di esternazioni definite molto ...

pizzaandbeer_ : RT @ahoy_boy98: Qui per ricordarvi che è Sossio per gli amici, Sessio per Antonella Elia e Zonzo per Valeria Marini. #uominiedonne - morexalvis : RT @ahoy_boy98: Qui per ricordarvi che è Sossio per gli amici, Sessio per Antonella Elia e Zonzo per Valeria Marini. #uominiedonne - infoitcultura : GF Vip, il web incorona Antonella Elia “regina degli assorbenti” - infoitcultura : Antonella Elia attaccata a Matini 5: “Incapace, voto zero” - infoitcultura : Antonella Elia, body shaming al Gf Vip: in TV è sempre la stessa storia -