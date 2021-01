Anna, ciclista investita e uccisa da un'auto: aveva 38 anni e lascia due bambini. Caccia al pirata (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una tragedia che lascia sconvolta un'intera comunità, quella di Anna Fogliamanzillo , una appassionata ciclista che oggi, poco dopo mezzogiorno, è stata investita e uccisa da un'auto che non si è ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una tragedia chesconvolta un'intera comunità, quella diFogliamanzillo , una appassionatache oggi, poco dopo mezzogiorno, è statada un'che non si è ...

