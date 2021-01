Animal Crossing e non solo: nel 2020 più della metà degli americani ha giocato ai videogiochi durante i lockdown (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con il 2020 "consumato" quasi interamente dalla pandemia di COVID-19, più della metà dei residenti negli Stati Uniti si è rivolta ai videogiochi per passare il tempo. Secondo l'analisi di SuperData, il 55% delle persone ha giocato ai videogiochi - per noia, per sfuggire al mondo reale, per socializzare - durante la prima fase dei blocchi. Cinema, sport, spettacoli teatrali e altro sono stati in gran parte inaccessibili, se non addirittura pericolosi per la salute pubblica. Proprio come lo streaming è diventato un'enorme fonte di intrattenimento, lo stesso è stato per i videogiochi, specialmente per gli adulti. Secondo SuperData, il 66% dei consumatori dai 18 ai 24 anni ha giocato a più giochi per console, mentre il 60% ha ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con il"consumato" quasi interamente dalla pandemia di COVID-19, piùdei residenti negli Stati Uniti si è rivolta aiper passare il tempo. Secondo l'analisi di SuperData, il 55% delle persone haai- per noia, per sfuggire al mondo reale, per socializzare -la prima fase dei blocchi. Cinema, sport, spettacoli teatrali e altro sono stati in gran parte inaccessibili, se non addirittura pericolosi per la salute pubblica. Proprio come lo streaming è diventato un'enorme fonte di intrattenimento, lo stesso è stato per i, specialmente per gli adulti. Secondo SuperData, il 66% dei consumatori dai 18 ai 24 anni haa più giochi per console, mentre il 60% ha ...

Eurogamer_it : Più della metà degli americani ha giocato ai videogiochi durante i #lockdown. #AnimalCrossing - 9lou1s : qualcuno che ha Animal Crossing New Horizons che vuole giocare con me? non conoscono nessuno che ce l’ha, vorrei farmi degli amici?? - FercyJackson : @therealreessa che vede la mia casa su Animal Crossing AHHAHAHA - Fulmy : Animal crossing capisce le parole composte??? #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch - pigiaminho : per giocare ad animal crossing e stare sulla macchina da cucire per ore -

Ultime Notizie dalla rete : Animal Crossing Animal Crossing New Horizons: prezzo WOW su Amazon Telefonino.net Animal Crossing e non solo: nel 2020 più della metà degli americani ha giocato ai videogiochi durante i lockdown

SuperData riferisce che il 27% delle persone - circa 1 su 4 - ha giocato per rimanere in contatto. Nel 2020, giochi come Animal Crossing: New Horizons e Among Us sono diventati dei veri e propri ...

Animal Crossing New Horizons: prezzo WOW su Amazon

Animal Crossing New Horizons è in super sconto su Amazon per i saldi del 2021: è il momento di avere uno dei titoli più ambiti del momento.

SuperData riferisce che il 27% delle persone - circa 1 su 4 - ha giocato per rimanere in contatto. Nel 2020, giochi come Animal Crossing: New Horizons e Among Us sono diventati dei veri e propri ...Animal Crossing New Horizons è in super sconto su Amazon per i saldi del 2021: è il momento di avere uno dei titoli più ambiti del momento.