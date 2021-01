America’s Cup 2021 | il montepremi Quanti soldi si guadagnano con la vittoria finale E la Prada Cup…

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) LaCup è il trofeo sportivo più antico al mondo: è nato addirittura nel 1851 (pensate, l’Italia non era ancora unita…) ed è giunta alla sua 36ma edizione. La Coppa dalle 100 Ghinee verrà messa in palio a marzo ad Auckland, Team New Zealand difenderà l’antica brocca e si appresa a sfidare l’equipaggio che uscirà trionfatore dallaCup in programma tra gennaio e febbraio sempre nella medesima località: Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic si fronteggeranno a viso aperto per garantirsi la possibilità di contrastare i fortissimi padroni di casa. LaCupsarà un vero e proprio concentrato di tecnologica e di avanguardia, perché verranno impiegati dei veri e propri siluri della nautica: gli AC75 sono delle imbarcazioni futuristiche, capaci di viaggiare anche a 50 nodi (oltre 90 km/h) grazie ...