America sotto shock: 4 morti nell’assalto al Congresso che certifica la vittoria di Biden (Di giovedì 7 gennaio 2021) Centinaia di fan di Donald Trump hanno assaltato alle 20 di mercoledì (ora italiana) il Congresso a Washington mentre deputati e senatori erano convocati per la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni. Il Campidoglio si è trasformato nel campo di battaglia dei sostenitori di Trump che, aizzati dal loro leader – e ancora formalmente presidente degli Stati Uniti hanno attaccato la polizia e sono riusciti incredibilmente a irrompere dentro l’edificio del Congresso proprio mentre era in corso la seduta. Per fermare la rivolta sono dovuti intervenire la Guardia Nazionale, il Secret Service e lo Swat Team dell’Fbi. Solo alle 23 (ora italiana) gli agenti speciali dell’Atf hanno iniziato la perlustrazione del Congresso per verificare se fossero ancora manifestanti all’interno ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Centinaia di fan di Donald Trump hanno assaltato alle 20 di mercoledì (ora italiana) ila Washington mentre deputati e senatori erano convocati per lazione delladi Joealle elezioni. Il Campidoglio si è trasformato nel campo di battaglia dei sostenitori di Trump che, aizzati dal loro leader – e ancora formalmente presidente degli Stati Uniti hanno attaccato la polizia e sono riusciti incredibilmente a irrompere dentro l’edificio delproprio mentre era in corso la seduta. Per fermare la rivolta sono dovuti intervenire la Guardia Nazionale, il Secret Service e lo Swat Team dell’Fbi. Solo alle 23 (ora italiana) gli agenti speciali dell’Atf hanno iniziato la perlustrazione delper verificare se fossero ancora manifestanti all’interno ...

chetempochefa : 'La nostra democrazia è sotto assalto senza precedenti, mai visto in passato un assalto contro i rappresentanti del… - ilfoglio_it : Biden: 'La democrazia è sotto un attacco senza precedenti. Non è una protesta è un’insurrezione' - rtl1025 : ?? Sotto la presidenza di Mike #Pence, il #Congresso statunitense ha ripreso la seduta per certificare la vittoria d… - MarieFr12579649 : RT @repubblica: America sotto shock dopo l’assalto al congresso. Ora la proclamazione di Biden - ViteAnto : RT @chetempochefa: 'La nostra democrazia è sotto assalto senza precedenti, mai visto in passato un assalto contro i rappresentanti del popo… -