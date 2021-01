“Allarme in nove regioni” Covid | una buona parte del paese in allerta | “Oltre la soglia” Cosa sta succedendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Due giorni di tregua, due giorni in zona gialla prima della nuova stretta. Il Governo studia le mossa e si prepara alla sempre più probabile terza ondata dopo le festività. Nel weekend del 9 e 10 gennaio tutto ilpasserà infatti in zona arancione. Il nuovo decretoprevede restrizioni per bar e ristoranti. Spicca il divieto di lasciare il proprio comune. “Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”, prevede il decreto. Domani, in particolare scrive Adnkronos, riflettori puntati sui dati del monitoraggio settimanale dell’Iss che consentiranno di fare il punto sul quadro dell’epidemia in Italia. L’annunciato inasprimento dei parametri legati alla definizione di zona ...