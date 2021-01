Alena Seredova risponde (con classe) alle domande che riguardano Ilaria D’Amico (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si conferma una signora, Alena Seredova, 42 anni: fin dai tempi della sua rottura con l’ex marito Gigi Buffon, che da tempo portava avanti una storia parallela con la giornalista Ilaria D’Amico, l’ex modella ceca, italiana d’adozione, si è sempre comportata con classe ed eleganza. Mai un’uscita sui giornali dove abbia usato parole forti o indelicate verso la donna con cui stava suo marito, mai un problema creato al portiere nella gestione dei loro due figli, David Lee e Thomas, mai un atteggiamento sfacciatamente ostile nei confronti della loro nuova coppia. Leggi anche › Alena Seredova: «Compio 40 anni ma non ho paura di invecchiare, perché ora so superare le difficoltà» ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si conferma una signora,, 42 anni: fin dai tempi della sua rottura con l’ex marito Gigi Buffon, che da tempo portava avanti una storia parla con la giornalista, l’ex modella ceca, italiana d’adozione, si è sempre comportata coned eleganza. Mai un’uscita sui giornali dove abbia usato parole forti o indelicate verso la donna con cui stava suo marito, mai un problema creato al portiere nella gestione dei loro due figli, David Lee e Thomas, mai un atteggiamento sfacciatamente ostile nei confronti della loro nuova coppia. Leggi anche ›: «Compio 40 anni ma non ho paura di invecchiare, perché ora so superare le difficoltà» ...

