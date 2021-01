Aifa autorizza il vaccino Moderna | il presidente | “Altra arma potentissima”

Leggi su dire

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato il vaccino Moderna per la prevenzione della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei soggetti di eta’ pari o superiore a 18 anni. Molto soddisfatto il Direttore Generale, Nicola Magrini: “Salutiamo con entusiasmo la possibilita’ di mettere a disposizione un secondo strumento per questa campagna vaccinale che sta raggiungendo ottimi risultati in Italia. Si tratta di un vaccino sostanzialmente equivalente rispetto al primo, con dati molto convincenti rispetto a tutte le popolazioni a rischio”. Lo scrive in una nota Aifa.