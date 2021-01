Aeroporto: Firenze-Bari, voli 4 volte la settimana (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Aeroporto di Firenze sarà collegato quattro volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) con Bari. I nuovi collegamenti annunciati dalla nuova compagnia aerea EGO Airways, prevedono tratte con differente frequenza nell'arco della settimana. I biglietti disponibili da oggi, 7 gennaio, riguardano la programmazione annuale attiva dal 28 marzo 2021 Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'disarà collegato quattroalla(lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) con. I nuovi collegamenti annunciati dalla nuova compagnia aerea EGO Airways, prevedono tratte con differente frequenza nell'arco della. I biglietti disponibili da oggi, 7 gennaio, riguardano la programmazione annuale attiva dal 28 marzo 2021

