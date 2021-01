Adriano Celentano compie 83 anni | gli auguri di Morgan | “E’ il mio modello di uomo e artista”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 gennaio 2021) In occasione degli 83compiuti dail 6 di gennaio 2020, uno degli allievi artistici più prossimi alla musica del leggendario cantante ha deciso di vuotare il sacco e riconoscere a cuore aperto tutta l’influenza esercitata su di lui dal maestro. Si tratta di, figura più simile adi quanto non sembri, vista anche l’attenzione comunicativa e spettacolare, legata alla tv e ai media; e proprio la star dello scorso Sanremo ha sancito la parentela musicale con il veterano, in una lunghissima lettera dal sapore quasi saggistico, pubblicata ovviamente via social. In una lunga lettera celebrativa,incoronacome sua prima influenza: “E ora conduciamo Sanremo insieme” “...