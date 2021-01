«Adoro quel copricapo ma non ero io»: Jamiroquai risponde a chi lo tira in ballo nell’assalto a Capitol Hill – Il video (Di giovedì 7 gennaio 2021) «Buongiorno Washington, Adoro quel copricapo, ma non sono sicuro che quello sia il mio pubblico». Un sorridente Jason Kay, frontman dei Jamiroquai, replica con un video di qualche secondo su Twitter a chi, ieri sera durante l’assalto a Capital Hill – Washington, Usa -, ha paragonato il copricapo di Jake Angeli, «sciamano QAnon» e supporter di Donald Trump, a uno dei copricapi indossati dall’artista americano durante i suoi concerti. L’accostamento è rimbalzato da un account all’altro, tanto da diventare trending topic tra i cinguettii degli utenti del social. Da Jake «lo sciamano di QAnon» al neonazista Gionet: ecco chi ha partecipato all’insurrezione di Washington Le immagini, riprese da telecamere e macchine fotografiche, ritraevano uno strano ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021) «Buongiorno Washington,, ma non sono sicuro chelo sia il mio pubblico». Un sorridente Jason Kay, frontman dei, replica con undi qualche secondo su Twitter a chi, ieri sera durante l’assalto a Capital– Washington, Usa -, ha paragonato ildi Jake Angeli, «sciamano QAnon» e supporter di Donald Trump, a uno dei copricapi indossati dall’artista americano durante i suoi concerti. L’accostamento è rimbalzato da un account all’altro, tanto da diventare trending topic tra i cinguettii degli utenti del social. Da Jake «lo sciamano di QAnon» al neonazista Gionet: ecco chi ha partecipato all’insurrezione di Washington Le immagini, riprese da telecamere e macchine fotografiche, ritraevano uno strano ...

