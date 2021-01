Adoro insegnare. Lettera (Di giovedì 7 gennaio 2021) Inviata da Fernando Mazzeo - Mai come oggi la scuola è chiamata a confrontarsi non solo con l’educazione e la pedagogia, ma anche con la medicina, il diritto, l’economia, la politica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Inviata da Fernando Mazzeo - Mai come oggi la scuola è chiamata a confrontarsi non solo con l’educazione e la pedagogia, ma anche con la medicina, il diritto, l’economia, la politica. L'articolo .

“Alzare gli occhi”, “mettersi in viaggio” e “vedere”: alla Messa dell'Epifania il Papa invita a riscoprire gli insegnamenti dei Re Magi ...

Epifania, Papa Francesco: adorare Dio è scoprirlo nelle cose semplici

“Adorare il Signore non è facile, non è un fatto immediato: esige una certa maturità spirituale, essendo il punto d’arrivo di un cammino interiore, a volte lungo. Non è spontaneo in noi l’atteggiament ...

