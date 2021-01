Addio a Solange, trovato senza vita nella sua abitazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il noto sensitivo Solange, al secolo Paolo Bucinelli, è morto all’età di 69 anni. Il pittoresco personaggio televisivo famoso sia per il pubblico Rai (sovente si era esibito anche al Festival di Sanremo), sia per il pubblico Mediaset è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Collesalvetti, Livorno. Dai primi accertamenti, le cause della morte sono naturali. L’allarme è stato lanciato da alcuni amici che da giorni non avevano sue notizie. Precipitatisi presso la sua abitazione, hanno fatto squillare il telefono di Solange e, sentendo la suoneria, hanno chiamato i soccorsi. Sono così arrivati i Vigili del fuoco i quali, entrando da una finestra, hanno trovato il corpo esanime del sensitivo. Solange si era recato al Pronto Soccorso ... Leggi su trendit (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il noto sensitivo, al secolo Paolo Bucinelli, è morto all’età di 69 anni. Il pittoresco personaggio televisivo famoso sia per il pubblico Rai (sovente si era esibito anche al Festival di Sanremo), sia per il pubblico Mediaset è stato rinvenuto privo disuaa Collesalvetti, Livorno. Dai primi accertamenti, le cause della morte sono naturali. L’allarme è stato lanciato da alcuni amici che da giorni non avevano sue notizie. Precipitatisi presso la sua, hanno fatto squillare il telefono die, sentendo la suoneria, hanno chiamato i soccorsi. Sono così arrivati i Vigili del fuoco i quali, entrando da una finestra, hannoil corpo esanime del sensitivo.si era recato al Pronto Soccorso ...

