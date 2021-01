Addio a Solange: il sensitivo televisivo si spegne a 68 anni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Conosciuto con il nome d’arte di Solange, il sensitivo Paolo Bucinelli si spegne in solitudine nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno, dove viene ritrovato nel pomeriggio del 7 gennaio. A ritrovare il corpo dell’uomo, 68 anni, sono stati i vigili del fuoco che, avvisati da alcuni amici di Bucinelli preoccupati del fatto che non rispondeva al telefono da diversi giorni, hanno forzato l’entrata trovando Solange morto sul divano. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) Conosciuto con il nome d’arte di Solange, il sensitivo Paolo Bucinelli si spegne in solitudine nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno, dove viene ritrovato nel pomeriggio del 7 gennaio. A ritrovare il corpo dell’uomo, 68 anni, sono stati i vigili del fuoco che, avvisati da alcuni amici di Bucinelli preoccupati del fatto che non rispondeva al telefono da diversi giorni, hanno forzato l’entrata trovando Solange morto sul divano.

