Achille Lauro, online il video di Bvlgari Black Swing (feat. Izi & Gemitaiz) (Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo estratto del progetto 1920 Achille Lauro & THE UNTOUCHABLE BAND Dopo aver conquistato il disco d'oro con Maleducata , ed essere nella top five dei singoli italiani più suonati in radio nel 2020 con Bam Bam Twist feat. Gow Tribe, già disco di platino, Achille Lauro torna a sorpresa: è su YouTube il videoclip di Bvlgari Black Swing (feat. Izi & Gemitaiz), secondo estratto, dopo Jingle Bell Rock feat. Annalisa, dal side project 1920 Achille Lauro & THE UNTOUCHABLE BAND (Elektra Records/Warner Music Italy).

