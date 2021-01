Acca Larentia, saluto romano al grido di “presente” alla commemorazione neofascista: assembramenti e molti senza mascherina – Video (Di giovedì 7 gennaio 2021) Diversi militanti di estrema destra si sono radunati, come avviene ogni anno il 7 gennaio, in via Acca Larentia a Roma, in occasione del 43esimo anniversario di quanto Accaduto nel 1978 quando furono freddati due attivisti davanti alla sede del Msi: Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. I militanti hanno fatto il saluto romano al grido di “presente”. Durante la manifestazione si sono creati dei piccoli assembramenti e molti dei presenti hanno tenuto la mascherina abbassata o non l’hanno indossata. Le iniziative commemorative sono state diverse oggi a Roma. Tra queste anche una commemorazione nel primo pomeriggio al cimitero del Verano a cui hanno partecipato circa 50 persone. Alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Diversi militanti di estrema destra si sono radunati, come avviene ogni anno il 7 gennaio, in viaa Roma, in occasione del 43esimo anniversario di quantoduto nel 1978 quando furono freddati due attivisti davantisede del Msi: Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. I militanti hanno fatto ilaldi “”. Durante la manifestazione si sono creati dei piccolidei presenti hanno tenuto laabbassata o non l’hanno indossata. Le iniziative commemorative sono state diverse oggi a Roma. Tra queste anche unanel primo pomeriggio al cimitero del Verano a cui hanno partecipato circa 50 persone. Alcune ...

zazoomblog : Acca Larentia saluto romano al grido di “presente” alla commemorazione neofascista: assembramenti e molti senza mas… - francotaratufo2 : This is not America.. Acca Larentia, saluto romano al grido di “presente” alla commemorazione neofascista: assembra… - ilfattovideo : Acca Larentia, saluto romano al grido di “presente” alla commemorazione neofascista: assembramenti e molti senza ma… - Albmag : RT @Storace: #AccaLarentia, 43 anni dopo. Una strage che ricorderemo per tutta la vita. E qualcuno si permette di offendere quel sangue..… - telecitynews24 : ?? ALESSANDRIA, DRAPPO PER I “CAMERATI DI ACCA LARENTIA” NELLA SEDE DI FRATELLI D'ITALIA ?? La denuncia dell'ex si… -

Ultime Notizie dalla rete : Acca Larentia Acca Larentia, saluto romano al grido di “presente” alla commemorazione neofascista:… Il Fatto Quotidiano Acca Larentia, Assembramenti alla commemorazione neofascista

Saluti romani al grido di "presente". Molti militanti erano privi di mascherina (ANSA) ...

Alessandria, drappo per i “camerati di Acca Larentia” nella sede di Fratelli d’Italia

ALESSANDRIA – L’ex sindaco di Alessandria Rita Rossa ha segnalato sul proprio profilo Facebook la presenza in corso Romita, presso la sede cittadina di Fratelli d’Italia, di un drappo che inneggia ai ...

Saluti romani al grido di "presente". Molti militanti erano privi di mascherina (ANSA) ...ALESSANDRIA – L’ex sindaco di Alessandria Rita Rossa ha segnalato sul proprio profilo Facebook la presenza in corso Romita, presso la sede cittadina di Fratelli d’Italia, di un drappo che inneggia ai ...