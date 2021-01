Abbiamo letto i nuovi termini di WhatsApp sui dati condivisi con Facebook: o accetti o elimini l'account (Di giovedì 7 gennaio 2021) WhatsApp obbliga gli utenti a condividere i dati degli utenti con Facebook. WhatsApp ha aggiornato i propri termini e l’informativa sulla privacy, costringendo di fatto gli utenti a condividere i dati con Facebook: chi non accetta deve eliminare l’account. Leggi su it.mashable (Di giovedì 7 gennaio 2021)obbliga gli utenti a condividere idegli utenti conha aggiornato i proprie l’informativa sulla privacy, costringendo di fatto gli utenti a condividere icon: chi non accetta deve eliminare l’

'Attacchi immotivati. Se lo stesso spirito critico fosse stato applicato negli anni passati, forse avremmo potuto evitare danni e scandali legati alla sanità pubblica nella nostra regione' ...

Cavezzo, contagi nella casa di riposo, la sindaca Luppi: “L’attenzione è sempre stata massima”

La sindaca di Cavezzo Lisa Luppi e la cooperativa sociale Elleuno si difendono dopo gli attacchi per i contagi alla casa di riposo Villa Rosati: "C'è sempre stata la massima attenzione e collaborazion ...

La sindaca di Cavezzo Lisa Luppi e la cooperativa sociale Elleuno si difendono dopo gli attacchi per i contagi alla casa di riposo Villa Rosati: "C'è sempre stata la massima attenzione e collaborazion ...