A Faenza la prof dorme al liceo per “un’occupazione simbolica”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) RAVENNA – Dopo quattro ore di lezione in didattica a distanza, tre in un’aula vuota e una all’aperto alla presenza di alcuni studenti, Gloria Ghetti, professoressa di Storia e Filosofia al Liceo Torricelli-Ballardini e cofondatrice di Priorità alla scuola, ha deciso di “passare la notte nel suo istituto, dando inizio così a una occupazione simbolica“. Lo rende noto un comunicato di Priorità alla scuola spiegando che si tratta di “una decisione presa per ribadire ancora una volta che ‘la scuola è a scuola’, come chiesto oggi da migliaia di studenti, insegnanti e genitori che si sono mobilitati nelle città” a Firenze, Roma, Bologna, Torino, Milano, Napoli, Faenza, Mantova, Salerno, Massa Carrara, Modena, Pontedera, Prato, Pisa, Cremona, Brescia, Treviso, Padova. Mobilitazioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni.