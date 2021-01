12 Ore del Golfo 2021, Valentino Rossi e Luca Marini in quarta posizione nelle prime prove libere (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sarà il 9 gennaio il giorno nel quale assisteremo alla 12 Ore del Golfo, che di fatto darà il via al calendario dell’Endurance nel Motorsport. Solitamente prevista a chiosa del sempre ricco programma, in questo caso quanto avvenuto a livello mondiale per la pandemia Covid-19 ha obbligato gli organizzatori a prendere le dovute contromisure. In via del tutto eccezionale, infatti, la gara si terrà sul circuito di Sakhir, in Bahrain, invece che nella consueta Abu Dhabi. Ci saranno Valentino Rossi e Luca Marini che condivideranno ancora la speciale Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel con l’inseparabile Alessio “Uccio” Salucci. Giova ricordare che l’equipaggio, nell’edizione passata, aveva stupito concludendo in terza posizione nella classifica generale e aggiudicandosi la graduatoria ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sarà il 9 gennaio il giorno nel quale assisteremo alla 12 Ore del, che di fatto darà il via al calendario dell’Endurance nel Motorsport. Solitamente prevista a chiosa del sempre ricco programma, in questo caso quanto avvenuto a livello mondiale per la pandemia Covid-19 ha obbligato gli organizzatori a prendere le dovute contromisure. In via del tutto eccezionale, infatti, la gara si terrà sul circuito di Sakhir, in Bahrain, invece che nella consueta Abu Dhabi. Ci sarannoche condivideranno ancora la speciale Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel con l’inseparabile Alessio “Uccio” Salucci. Giova ricordare che l’equipaggio, nell’edizione passata, aveva stupito concludendo in terzanella classifica generale e aggiudicandosi la graduatoria ...

