Zona rossa oggi (gialla domani), cosa è possibile fare? Spostamenti, amici, bar, negozi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ultimo giorno da Zona rossa, poi ci aspettano due giorni di "giallo rafforzato" e infine weekend "arancione". Poi da lunedì 11 con ogni probabilità tornerà il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ultimo giorno da, poi ci aspettano due giorni di "giallo rafforzato" e infine weekend "arancione". Poi da lunedì 11 con ogni probabilità tornerà il...

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - MassimoCaputi : Zona rossa domani, poi zona gialla per due giorni quindi arancione il week end e a seguire un poco di zona gialla c… - ricpuglisi : Ci vogliono tenere in zona rossa invece di vaccinare a spron battuto. Un governo così deve cadere IL PRIMA POSSIBILE. - LucaSucci : @maxnonmolla @markorusso69 @valy_s @antonio_bordin @lameduck1960 @Gigadesires @07Emmedi @ElenaInvernizzi… - AliseLucia : @mony0770 @Giusi67006171 @irEm_9910 @sary724209761 @CarAlt62 @Marsia16534364 @luanal_80 @graziaflo Qua deve vedere… -