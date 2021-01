Zona gialla sì, ma stavolta “rinforzata”: cosa cambia da domani (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ci apprestiamo ad uscire definitivamente dalle vacanze natalizie e lo facciamo lasciandoci alle spalle anche le norme e le misure dell’ultimo Dpcm. cosa cambia da domani? Torna la Zona ‘gialla’,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ci apprestiamo ad uscire definitivamente dalle vacanze natalizie e lo facciamo lasciandoci alle spalle anche le norme e le misure dell’ultimo Dpcm.da? Torna la’,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

gaiatortora : Ma la zona gialla 'rinforzata' è come l'aperitivo rinforzato?#50sfumaturedizone - SkyTG24 : Covid, zona gialla rafforzata 7 e 8 gennaio: le regole. Ecco cosa cambia - Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - domenicobruno75 : Allora domani diventiamo zona gialla per il fegato. - affittozorro : @Luca99470449 @claudeger55 Stai andando troppo nel personale. Ti basti che se non avessi qualche risparmio da parte… -