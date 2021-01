Wta Abu Dhabi 2021 | Trevisan e Paolini eliminate | exploit Jabeur

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il primo turno del Wta di Abuha fornito due spiacevoli notizie agli appassionati italiani. Le azzurre Martinae Jasminesono state, rispettivamente, da Yulia Putintseva (6-3, 6-3) e Leylah Anna Fernandez (6-4, 6-2). Le italiane hanno provato a giocare le proprie carte, al cospetto di due giocatrici superiori dal punto di vista tecnico, perendo sportivamente in due parziali. Affermazioni convincenti di Onse Bernarda Pera, superiori ad Anastasija Pavlyuchenkova e Donna Vekic, mediante i punteggi di 7-6(3), 6-3 e 7-6(10), 2-6, 6-4. Non sorprendono invece i successi di Barbora Krejcikova e Ajla Tomljanovic, le quali hanno domato in due set Zhu Lin per 6-2, 7-6(1) e Jamie Loeb per 6-1, 6-3. SportFace.