Wonder Woman: Patty Jenkins vs. Warner Bros, la regista: "Non c'è stata nessuna guerra" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La regista di Wonder Woman Patty Jenkins ci tiene a chiarire che 'non c'è stata nessuna guerra con Warner Bros. per la produzione del film' contrariamente a quanto riportato. Patty Jenkins non ha gradito il modo in cui sono state riportate delle sue recenti dichiarazioni dal New York Post in merito allo sviluppo del primo film di Wonder Woman, e si è affidata a Twitter per chiarire la questione e offrire maggiore contesto alle sue parole. La regista aveva infatti spiegato quanto fosse stata lunga e complicata la strada che ha portato alla realizzazione del film con protagonista Gal Gadot, e quanti incontri, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladici tiene a chiarire che 'non c'ècon. per la produzione del film' contrariamente a quanto riportato.non ha gradito il modo in cui sono state riportate delle sue recenti dichiarazioni dal New York Post in merito allo sviluppo del primo film di, e si è affidata a Twitter per chiarire la questione e offrire maggiore contesto alle sue parole. Laaveva infatti spiegato quanto fosselunga e complicata la strada che ha portato alla realizzazione del film con protagonista Gal Gadot, e quanti incontri, ...

TINPANENBY : @simpforhoech della dc mi piacciono solo i villains e wonder woman che ci posso fare - _Milla93 : Ho visto Wonder Woman 84 e devo dire che non è stato male... Non vedevo un film sui supereroi da troppo e si riconf… - badtasteit : #PattyJenkins sulla realizzazione di Wonder Woman: 'Non c'è stata alcuna guerra con la Warner' - dreamhope13 : Wonder Woman 1984 (2020) DC/WB non ci siamo ancoraaa - dreamhope13 : Wonder Woman può davvero far diventare un aereo invisibile? #WW84 -