Washington, violenta rivolta pro Trump fuori dal Congresso – VIDEO (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I sostenitori di Donald Trump protestano con scontri con la polizia a Washington. Ci sono anche esponenti di estrema destra. Capitol Hill è circondata dalle forze dell’ordine, impegnate a disperdere i migliaia fan di Donald Trump giunti per occupare il Parlamento. I manifestanti hanno circondato il Congresso salendo anche sulle gradinate e le balconate mentre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I sostenitori di Donaldprotestano con scontri con la polizia a. Ci sono anche esponenti di estrema destra. Capitol Hill è circondata dalle forze dell’ordine, impegnate a disperdere i migliaia fan di Donaldgiunti per occupare il Parlamento. I manifestanti hanno circondato ilsalendo anche sulle gradinate e le balconate mentre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Domenicomedia93 : Per chiunque si definisca conservatore non è accettabile quello che sta succedendo a Washington, una manifestazione… - stressff : RT @giubileif: Per chiunque si definisca conservatore non è accettabile quello che sta succedendo a Washington, una manifestazione è lecita… - eloelo72 : RT @La_manina__: Ma dopo aver visto i manifestanti pro-#Trump assaltare il Senato, si può dire che c'è un pericolo di deriva totalitaria, v… - VincenzoMuscol6 : RT @giubileif: Per chiunque si definisca conservatore non è accettabile quello che sta succedendo a Washington, una manifestazione è lecita… - malbensi : RT @giubileif: Per chiunque si definisca conservatore non è accettabile quello che sta succedendo a Washington, una manifestazione è lecita… -

Ultime Notizie dalla rete : Washington violenta Washington, violenta rivolta pro Trump fuori dal Congresso – VIDEO ViaggiNews.com Usa: sostenitori di Trump a Washington per protestare contro la certificazione del voto

Centinaia di sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sono dati appuntamento a Washington alla vigilia della ...

Lo studioso: "Trump a Washington come a Monaco: un tentato putsch modello hitleriano"

Parla Alexander Reid Ross docente alla Portland State University, autore di "Against the Fascist Creep": "Trump ha incoraggiato gli attivisti anti-lockdown a mettere in scena assalti armati di edifici ...

Centinaia di sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sono dati appuntamento a Washington alla vigilia della ...Parla Alexander Reid Ross docente alla Portland State University, autore di "Against the Fascist Creep": "Trump ha incoraggiato gli attivisti anti-lockdown a mettere in scena assalti armati di edifici ...