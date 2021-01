Washington proclama il coprifuoco per le proteste (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Washington, JAN 6 - La sindaca di Washington Muriel Bowser ha proclamato il coprifuoco a partire dalle 18 (la mezzanotte italiana) a seguito delle proteste dei fan di Donald Trump contro la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021), JAN 6 - La sindaca diMuriel Bowser hato ila partire dalle 18 (la mezzanotte italiana) a seguito delledei fan di Donald Trump contro la ...

Agenzia_Ansa : I fan di# #Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill . #Washington proclama il coprifuoco per le proteste . S… - sidewayseye : RT @gingerale_1990: 4) la polizia ha usato i lacrimogeni. Interviene l'FBI e #Washington proclama il coprifuoco. Poco fa è stato ufficializ… - luc798 : RT @Agenzia_Ansa: I fan di# #Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill . #Washington proclama il coprifuoco per le proteste . Sospesa… - GiovanniCalcara : Washington proclama il coprifuoco per le proteste - bragaglia : RT @frapac71: ++ Washington proclama il coprifuoco per le proteste ++ #TrumpRally #Biden #USAElections2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Washington proclama Washington proclama il coprifuoco per le proteste - Ultima Ora Agenzia ANSA Washington proclama il coprifuoco per le proteste

(ANSA) – WASHINGTON, JAN 6 – La sindaca di Washington Muriel Bowser ha proclamato il coprifuoco a partire dalle 18 (la mezzanotte italiana) a seguito delle proteste dei fan di Donald Trump contro la ...

In Georgia ultimo atto ma Trump non molla

I due ballottaggi che decideranno il controllo del Senato americano in Georgia tengono alta la tensione in Usa. Il candidato democratico Raphael Warnock dichiara vittoria. La rivale repubblicana Kell ...

(ANSA) – WASHINGTON, JAN 6 – La sindaca di Washington Muriel Bowser ha proclamato il coprifuoco a partire dalle 18 (la mezzanotte italiana) a seguito delle proteste dei fan di Donald Trump contro la ...I due ballottaggi che decideranno il controllo del Senato americano in Georgia tengono alta la tensione in Usa. Il candidato democratico Raphael Warnock dichiara vittoria. La rivale repubblicana Kell ...