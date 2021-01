Washington, manifestanti pro Trump fanno irruzione al Campidoglio | video (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Altissima tensione a Washington. Alcune centinaia di manifestanti hanno preso d'assalto il Campidoglio riuscendo malgrado lo sbarramento della Polizia a fare irruzione nel Parlamento dove era in corso di fatto la votazione per la proclamazione a Presidente di Joe Biden. I manifestanti sono entrati nel palazzo ed hanno bloccato ogni tipo di attività. Molti di loro erano armati. Una persona sarebbe stata ferita con un colpo di arma da fuoco ma la notizia non ha avuto ancora conferme ufficiali. Il vice presidente Pence che era in Parlamento è stato portato in un luogo sicuro. Trump che prima degli scontri aveva incitato alla protesta per il risultato anche del voto in Georgia ha poi chiesto a chi protestava di tornare a casa. Il sindaco della capitale Usa ha disposto il coprifuoco. La ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Altissima tensione a. Alcune centinaia dihanno preso d'assalto ilriuscendo malgrado lo sbarramento della Polizia a farenel Parlamento dove era in corso di fatto la votazione per la proclamazione a Presidente di Joe Biden. Isono entrati nel palazzo ed hanno bloccato ogni tipo di attività. Molti di loro erano armati. Una persona sarebbe stata ferita con un colpo di arma da fuoco ma la notizia non ha avuto ancora conferme ufficiali. Il vice presidente Pence che era in Parlamento è stato portato in un luogo sicuro.che prima degli scontri aveva incitato alla protesta per il risultato anche del voto in Georgia ha poi chiesto a chi protestava di tornare a casa. Il sindaco della capitale Usa ha disposto il coprifuoco. La ...

TizianaFerrario : Coprifuoco a Washington dalle 18 dopo che i manifestanti pro #Trump hanno forzato gli ingressi del Congresso che de… - Antonio_Tajani : #Washington Totale condanna per la violenza dei manifestanti. Occupare il #Campidoglio è un atto grave. Confidiamo… - fanpage : Membri del Congresso in fuga dopo i tentativi d'irruzione da parte dei manifestanti pro #Trump, caos a #Washington - arcn99 : Ma chi l’avrebbe detto che la polizia non sarebbe riuscita a bloccare i manifestanti? Che avrebbero addirittura ape… - alessiio_c : RT @AUniversale: Fossero stati manifestanti afroamericani, ora leggeremmo di una carneficina. #Washington #Trump -