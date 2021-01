Washington | i manifestanti nell' aula del Parlamento Usa | video

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ecco uno deiche stanno raccontando al mondo quanto accaduto al Campidoglio, a, preso d'assalto daipro Trump che hanno superato i cordoni di Polizia ed occupato il principale palazzo della politica USa dove era in corso di fatto la proclamazione della vittoria elettorale di Joe Biden

TizianaFerrario : Coprifuoco a Washington dalle 18 dopo che i manifestanti pro #Trump hanno forzato gli ingressi del Congresso che de… - Antonio_Tajani : #Washington Totale condanna per la violenza dei manifestanti. Occupare il #Campidoglio è un atto grave. Confidiamo…

WASHINGTON - I democratici di Joe Biden conquistano anche il Congresso dopo la Casa Bianca ma l’America è in fiamme, con scene di guerriglia mai viste davanti a Capitol Hill, scontri e proteste foment ...Per i corridoi del Campidoglio una folla di manifestanti protesta in modo violento e feroce contro la vittoria di Joe Biden alle elezioni. Secondo fonti statunitensi, ci sarebbero spari e alcuni ...