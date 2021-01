Washington | fun di Trump assaltano il Campidoglio | grave una donna Armi in aula Interviene la Guardia Nazionale Biden | “Il Presidente fermi questo attacco alla democrazia”

Risvegliatevi : Washington, fun di Trump assaltano il Campidoglio: grave una donna. Armi in aula. Interviene la … - TheItalianTimes : #Washington Shock #America , fan di #Trump hanno fatto irruzione all’interno di #CapitolHill per protestare contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Washington fun

La Stampa

Ma l’onda rossa è stata inarrestabile. I fun hanno fatto irruzione a Capitol Hill dopo il discorso che Trump ha tenuto davanti ad alcune migliaia di fan che si erano radunati nel parco a sud della ...So what is a trillion? We hear “billions” and “trillions” so often they have lost their meaning. Say that our National Debt of $27 trillion could be eliminated merely by having our 535 members of ...