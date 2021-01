Walter Zenga, la risposta sibillina: polemica con il figlio Andrea? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le rivelazione pacate di Andrea Zenga rese all’interno della casa del GFVIP sul non rapporto con il padre hanno provocato la reazione del popolo social fedele al programma. Andrea è sicuramente una persona tranquilla, educata, che in punta di piedi è riuscita a farsi amare, dopo pochi giorni, dagli altri inquilini della casa che lo hanno accolto con entusiasmo. Bellissimo ragazzo, sta provando a debuttare nel mondo della tv grazie ai reality e dopo la partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzata Alessandra Sgolastra, molto attratta in quell’occasione dal tentatore Andrea Cerioli che mise in crisi il loro rapporto, il giovane oggi ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia. Nel corso dell’ultima puntata Zenga ha parlato del suo difficile rapporto con il padre, il noto ex ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le rivelazione pacate direse all’interno della casa del GFVIP sul non rapporto con il padre hanno provocato la reazione del popolo social fedele al programma.è sicuramente una persona tranquilla, educata, che in punta di piedi è riuscita a farsi amare, dopo pochi giorni, dagli altri inquilini della casa che lo hanno accolto con entusiasmo. Bellissimo ragazzo, sta provando a debuttare nel mondo della tv grazie ai reality e dopo la partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzata Alessandra Sgolastra, molto attratta in quell’occasione dal tentatoreCerioli che mise in crisi il loro rapporto, il giovane oggi ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia. Nel corso dell’ultima puntataha parlato del suo difficile rapporto con il padre, il noto ex ...

