Walter Ricciardi/ "Pochi 65 mila vaccini al giorno, impossibile arrivare in fondo" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi a Repubblica: "Sarà necessario attivare palasport, palacongressi e anche drive-in vaccinali" Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il consigliere del Ministero della Salutea Repubblica: "Sarà necessario attivare palasport, palacongressi e anche drive-in vaccinali"

SkyTG24 : 'Non credo che queste misure basteranno a salvarci dalla terza ondata, ma non vorrei fare polemica', le parole di W… - LaStampa : Walter Ricciardi: “No alla riapertura delle scuole. Zona rossa fino a metà gennaio” - LuigiF97101292 : RT @lorenzdonofrio: Il consulente del Ministro della Salute del PEGGIOR GOVERNO al mondo sul Covid-19. - niccolo_grossi : @gianlucac1 Non solo... anche Walter Ricciardi ha scritto che i medici si devono vaccinare per non infettare i pazienti.... - GianLoMolinari : @rotondo1990 @ricpuglisi Io Walter Ricciardi vorrei invece incontrarlo sa solo , di sera. -