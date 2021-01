Volley, SuperLega: Trento inarrestabile! Travolge Milano nel recupero e vola al terzo posto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Trento ha sconfitto Milano per 3-0 (25-18; 25-17; 25-) nel recupero della decima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I dolomitici proseguono la propria corsa imperterrita dopo un avvio di stagione difficile e si issano al terzo posto in classifica con 33 punti all’attivo: l’undicesima vittoria in campionato su 16 partite disputate ha permesso ai ragazzi di coach Angelo Lorenzetti di prendersi un posto al sole, ora la seconda piazza di Civitanova è lontana sei lunghezze e il vantaggio su Vibo Valentia è di due punti. Milano resta invece in ottava posizione con 20 punti all’attivo, ma ha giocato due partite in meno rispetto agli avversari di giornata, anche se la quinta sconfitta nelle ultime sei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-0 (25-18; 25-17; 25-) neldella decima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I dolomitici proseguono la propria corsa imperterrita dopo un avvio di stagione difficile e si issano alin classifica con 33 punti all’attivo: l’undicesima vittoria in campionato su 16 partite disputate ha permesso ai ragazzi di coach Angelo Lorenzetti di prendersi unal sole, ora la seconda piazza di Civitanova è lontana sei lunghezze e il vantaggio su Vibo Valentia è di due punti.resta invece in ottava posizione con 20 punti all’attivo, ma ha giocato due partite in meno rispetto agli avversari di giornata, anche se la quinta sconfitta nelle ultime sei ...

