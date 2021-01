Volley femminile: il calendario dei recuperi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Lega Pallavolo Serie A femminile ha ufficializzato le nuove date del calendario dei recuperi per i campionati di A1 e A2; dopo i cambiamenti fatti in Superlega, anche nel campionato rosa ci sono state piccole modifiche. Anticipate infatti due giornate del girone di ritrono: l’ottavo turno che verrà giocato nel giorno dell’Epifania; l’undicesima giornata che invece sarà disputata il 24 gennaio, weekend inizialmente previsto per le finali di Coppa Italia. Scopriamo quindi il nuovo calendario dei recuperi per la Serie A di Volley femminile. Volley, A1 femminile: il calendario dei recuperi Girone Andata 10a giornataUnet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri, mercoledì 13 gennaio ore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Lega Pallavolo Serie Aha ufficializzato le nuove date deldeiper i campionati di A1 e A2; dopo i cambiamenti fatti in Superlega, anche nel campionato rosa ci sono state piccole modifiche. Anticipate infatti due giornate del girone di ritrono: l’ottavo turno che verrà giocato nel giorno dell’Epifania; l’undicesima giornata che invece sarà disputata il 24 gennaio, weekend inizialmente previsto per le finali di Coppa Italia. Scopriamo quindi il nuovodeiper la Serie A di, A1: ildeiGirone Andata 10a giornataUnet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri, mercoledì 13 gennaio ore ...

