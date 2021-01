Virus, cos’è lo stato d’emergenza? Il governo pensa ad una proroga: spuntano due nuove date (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo stato d’emergenza dichiarato dall’Italia a causa della pandemia da coronaVirus sta per finire. il 5 ottobre, infatti, il governo lo aveva prorogato fino al 31 gennaio. Con l’arrivo di una probabile terza ondata, però, il premier potrebbe estendere la durata dello stato di emergenza fino al 31 luglio. Covid, il governo vuole prorogare lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lodichiarato dall’Italia a causa della pandemia da coronasta per finire. il 5 ottobre, infatti, illo avevato fino al 31 gennaio. Con l’arrivo di una probabile terza ondata, però, il premier potrebbe estendere la durata dellodi emergenza fino al 31 luglio. Covid, ilvuolere lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

