Virologi: alla fiera delle castronerie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Da Roberto Burioni ad Alberto Zangrillo, da Walter Ricciardi a Matteo Bassetti... Il coronavirus ha dimostrato che abbiamo bisogno della scienza. Ma possiamo fidarci di questi scienziati? «Parlare di allarme coronavirus a Urbino sarebbe come parlare degli effetti di una bomba atomica sganciata a Trasanni». Così diceva il virologo Roberto Burioni il 4 febbraio scorso. Marchigiano di origine e di studi, tranquillizzava i suoi concittadini con dolci rassicurazioni al «Ducato». «Non ci deve essere preoccupazione, il virus non c'è né a Urbino né nel resto d'Italia. È molto più probabile essere colpiti da un fulmine» assicurava. O, per l'appunto, è più probabile che una bomba atomica venga sganciata sulla frazione di Trasanni. Ora io non so come stanno da quelle parti, se l'esplosione nucleare c'è stata. Non so se dovremo ricordare Trasanni come Nagasaki o come Chernobyl.

