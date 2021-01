Violento terremoto in Croazia di magnitudo 5.2, scossa avvertita anche in Italia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’ stata avvertita poco fa una scossa a Trieste. Tante le segnalazioni della popolazione triestina: tantissimi i tweet. Si tratta di una nuova scossa a 19km da Zagabria, in Croazia. Oltre 635 le segnalazioni in un raggio di 184 km. Secondo alcuni utenti non è stata una scossa forte come quella di Petrjnia. Come riporta L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’ statapoco fa unaa Trieste. Tante le segnalazioni della popolazione triestina: tantissimi i tweet. Si tratta di una nuovaa 19km da Zagabria, in. Oltre 635 le segnalazioni in un raggio di 184 km. Secondo alcuni utenti non è stata unaforte come quella di Petrjnia. Come riporta L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

DPCgov : ????????#Terremoto #Croazia: in partenza dall’Italia materiali per aiutare la popolazione colpita dal violento sisma.10… - DPCgov : Poche ore dopo il violento #terremoto che ha colpito la Croazia, l'Italia ha disposto l'invio di 100 tende per l'as… - DPCgov : ???????? #Terremoto #Croazia: arrivato nella notte l'ultimo carico di aiuti a #Petrinja. Le 100 tende messe a disposizi… - cerberoTO : RT @DPCgov: Poche ore dopo il violento #terremoto che ha colpito la Croazia, l'Italia ha disposto l'invio di 100 tende per l'assistenza all… - EdicRMInnov : RT @DPCgov: Poche ore dopo il violento #terremoto che ha colpito la Croazia, l'Italia ha disposto l'invio di 100 tende per l'assistenza all… -